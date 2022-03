Ultima fermata, programma di Fascino P.g.t per Mediaset, debutta stasera, mercoledì 23 marzo, condotto da Simona Ventura sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: proseguire il viaggio insieme o lasciare quel binario per sempre? Vi sveliamo le coppie e il meccanismo.

“I problemi di una coppia possono essere tanti: la mancanza di dialogo, il desiderio di un foglio non condiviso o addirittura scordarsi del perché ci siamo scelti. Lasciamo che sia il tempo a risolvere i problemi, ma siamo sicuri che sia giusto? Forse è meglio fermarsi con l’aiuto di uno psicoterapeuta capire cosa è meglio per il nostro futuro”, ha spiegato Simona Ventura parlando dello show.

Stefania e Maurizio sono sposati da quattro anni e a dividerli è la volontà di lei di avere un figlio. “Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c’è e una vita senza di lei non me la vedo…”, spiega lui.

Valentina e Samuel sono sposati da sei anni e il loro matrimonio è entrato in crisi dopo che lei ha conosciuto un altro. Valentina ha inviato a Samuel una lettera dove chiede il divorzio consensuale. Il marito però vuole “recuperare il matrimonio”.

Adriana Seredova e Jonatan Rosati stanno insieme da quattro anni ma la gelosia di lei è diventata un vero problema per la coppia.

Le coppie vivranno separate in una casa divisa da una parete “multistrato”. – svela Davidemaggio.it in anteprima – Il primo strato (led) permetterà di comunicare in maniera unidirezionale con l’altro raccontando il proprio punto di vista, il secondo strato (trasparente) è quello che permetterà di vedere cosa fa l’altro (dunque una visione oggettiva di ciò che accade), il terzo strato è relativo alla decisione finale.

La divisione dei protagonisti nelle case non avviene in base al sesso ma vede schierati da una parte coloro che hanno scritto alla trasmissione, dall’altra, invece, le ‘controparti’. La particolarità è che le coppie non vivranno isolate. I partecipanti, infatti, ciascuno nella propria ‘porzione’ di casa, potranno fare ciò che vorranno, anche uscire (seguiti dalle telecamere) o invitare persone che orbitano in qualche modo attorno alla coppia. A Ultima Fermata, quindi, puoi invitare per assurdo anche l’amante o il nuovo compagno (come capiterà a Valeria).

Fondamentale sarà l’apporto di psicologi e terapeuti che aiuteranno i protagonisti a capire i perché dei loro comportamenti e a prendere una decisione.

La decisione finale avverrà quando entrambe le coppie metteranno la mano sull’apposita tasto. A quel punto la parete che li divide sparirà (terzo strato) e partirà il confronto. Presa la decisione, la coppia uscirà dal programma. In ogni puntata dunque ci saranno nuovi protagonisti.