Non solo La Pupa e il Secchione Show va male. Anche il nuovo programma di Maria De Filippi non naviga certo in acque serene. Stiamo parlando di Ultima Fermata, andato in onda ieri con la seconda puntata che ha portato a casa degli ascolti decisamente bassi.

Ultima Fermata, il clamoroso flop di Queen Mary: gli ascolti TV

Rai1, Green book: 2.725.000 spettatori (share 13,42%)

Rai3, Chi l’ha visto?: 2.117.000 spettatori (share 10,63%)

Canale 5, Ultima fermata: 1.892.000 spettatori (share 10,96%)

Italia 1, Le Iene: 1.601.000 spettatori (share 9,91%)

Rai2, Volevo fare la rockstar: 1.089.000 spettatori (share 4,64%)

La7, Atlantide: 838.000 spettatori (share 3,77%)

Rete 4, Controcorrente prima serata: 771.000 spettatori (share 4,53%)

Il secondo appuntamento di Ultima Fermata, in termini di ascolti è stato battuto anche da Chi l’ha visto, trasmesso su Rai3 e tallonato da Le Iene Show andato in onda su Italia1.

Dati precedenti puntate

Prima puntata: 2.099.000 spettatori (share 12,36%)

Seconda puntata: 1.892.000 spettatori (share 10,96%)