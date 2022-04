Non solo La Pupa e il Secchione Show va male. Anche il nuovo programma di Maria De Filippi non naviga certo in acque serene. Stiamo parlando di Ultima Fermata, andato in onda ieri con la terza puntata che ha portato a casa degli ascolti decisamente bassi e ancora in calo.

Ultima Fermata cala ancora, ecco gli ascolti TV

Rai1, Il diritto di contare: 2.904.000 spettatori (share 15,00%)

Rai3, Chi l’ha visto?: 2.083.000 spettatori (share 10,95%)

Canale 5, Ultima fermata: 1.707.000 spettatori (share 10,55%)

Italia 1, Le Iene: 1.421.000 spettatori (share 9,39%)

Rai2, Volevo fare la rockstar: 928.000 spettatori (share 4,11%) il primo episodio e 799.000 spettatori (share 4,34%) il secondo episodio

La7, Atlantide: 826.000 spettatori (share 3,94%)

Rete 4, Controcorrente prima serata: 734.000 spettatori (share 4,53%)

Dati precedenti puntate

Prima puntata: 2.099.000 spettatori (share 12,36%)

Seconda puntata: 1.892.000 spettatori (share 10,96%)

Terza puntata: 1.707.000 spettatori (share 10,55%)