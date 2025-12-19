UeD, Martina rompe il silenzio dopo la non scelta di Flavio

Uomini e Donne, Martina rompe il silenzio sui social dopo la mancata scelta di Flavio

A distanza di pochi giorni dalla fine del trono di Flavio Ubirti, Martina Cardamone è tornata a farsi vedere sui social. L’ex corteggiatrice ha condiviso su Instagram una stories che in molti hanno interpretato come un riferimento diretto all’esperienza appena conclusa nel dating show di Canale 5.

L’immagine postata

A colpire è stata l’immagine della copertina di un libro accompagnata da una frase intensa: “Non esiste rosa senza spina. Non esiste passione senza tormento”. Un messaggio breve ma significativo, che sembra raccontare lo stato d’animo di Martina dopo l’epilogo del suo percorso a Uomini e Donne.

La giovane campana è riapparsa online poche ore dopo la registrazione della scelta e il contenuto condiviso non è passato inosservato ai fan del programma. Nonostante la forte intesa nata con Flavio nel corso delle puntate, Martina non è stata la ragazza scelta dal tronista, che ha deciso di iniziare una relazione con Nicole.

Secondo quanto emerso dalle anticipazioni, Flavio avrebbe ammesso che, almeno nella prima parte del trono, il suo interesse era maggiormente orientato proprio verso Martina. Con il passare del tempo, però, alcune incomprensioni e tensioni tra i due avrebbero cambiato gli equilibri, spingendolo ad avvicinarsi sempre di più a Nicole, poi diventata la sua scelta finale.

Alla luce di questo, la frase condivisa da Martina sui social è apparsa a molti come una dedica silenziosa ma carica di significato, un modo elegante per esprimere le emozioni vissute dopo una storia intensa ma conclusa senza lieto fine.