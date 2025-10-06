U&D, anticipazioni: una over abbandona il programma e Cristiana bacia..

Durante la giornata di lunedì 6 ottobre si è tenuta una nuova registrazione dell’attuale edizione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tante le novità sia per il trono classico che per il trono over, tra baci, abbandoni e ritorni a sorpresa. Ecco tutto quello che è successo in studio secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni.

Isabella lascia il programma per una persona fuori dal contesto televisivo

Si parte con un momento molto intenso del trono over. Al centro studio ci sono Isabella e Cinzia Paolini. La puntata prende il via da uno scontro tra Isabella e il cavaliere Christian, già protagonista nella precedente registrazione per uno schiaffo ricevuto dalla dama. Christian ha infatti raccontato in puntata un discorso privato avuto con Isabella, difendendosi poi dalle accuse e sostenendo di essere stato offeso da lei.

Gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono schierati contro Isabella. La dama, visibilmente scossa e in lacrime, è stata consolata da Mario Lenti, con il quale ha avuto un momento di confronto lontano dalle telecamere. Isabella ha confidato di essere rimasta delusa dal fatto che nessuno l’avesse difesa nella registrazione precedente.

Nel frattempo, anche Cinzia è stata criticata dagli opinionisti e ha avuto una breve discussione con Mario, che le ha fatto notare il suo atteggiamento troppo espansivo nei confronti dei cavalieri, facendo riferimento ai suoi baci con Enrico e altri.

Successivamente, durante il momento del ballo, Mario ha invitato Isabella, che ha però preferito chiarire con lui la propria posizione: lo considera soltanto un amico. La dama ha poi rivelato di aver rivisto nel suo paese una persona che l’ha fatta riflettere, ammettendo di aver sbagliato a concentrarsi solo su Christian. Per questo motivo, ha deciso di lasciare il programma per approfondire la conoscenza con quest’uomo conosciuto al di fuori del contesto televisivo. Prima di uscire definitivamente, ha ballato con Enrico.

Primo bacio della stagione tra Cristiana e Jakub

Passando al trono classico, la registrazione del 6 ottobre ha visto il primo bacio dell’edizione. Cristiana Anania ha portato in esterna Jakub e tra i due è scattato un bacio, segnale di una conoscenza sempre più intensa. Al contrario, non si è parlato della tronista Sara Gaudenzi durante questa registrazione.

Flavio richiama Martina e Denise: entrambe tornano

Novità importanti anche per il tronista Flavio Ubirti. Dopo l’assenza di Martina e Denise nella scorsa puntata, oggi entrambe hanno fatto ritorno in studio. È stato lo stesso Flavio a cercarle, manifestando il desiderio di rivederle e dando quindi un chiaro segnale d’interesse.

Il tronista ha anche portato in esterna Nicole Belloni. Tra loro non c’è stato alcun bacio, ma il momento è stato comunque molto coinvolgente: i due si sono avvicinati molto, lasciando intendere che la conoscenza stia prendendo una piega interessante.