U&D, anticipazioni: due protagonisti escono insieme, chi sono

Due protagonisti escono insieme da Uomini e Donne, chi sono

Anticipazioni del 7 ottobre di U&D.

U&D, anticipazioni del 7 ottobre: Sabrina Zago lascia il programma con Nicola, Federico si riavvicina ad Agnese e Cristiana esce con un nuovo corteggiatore

Durante la registrazione del 7 ottobre di Uomini e Donne, non sono mancati i colpi di scena sia nel Trono Over che in quello Classico. Fanpage.it ha ottenuto le anticipazioni in esclusiva, rivelando una puntata ricca di emozioni, chiarimenti e nuove dinamiche sentimentali.

Sabrina Zago abbandona il programma insieme a Nicola

La notizia più significativa della giornata riguarda Sabrina Zago, volto noto del Trono Over, che ha deciso di uscire dal programma insieme a Nicola, con il quale ha avviato da poco una conoscenza. Dopo diversi percorsi sentimentali falliti, la dama ha scelto di dare una possibilità concreta a questa nuova relazione, lontano dalle telecamere.

La decisione arriva dopo una lunga esperienza nello studio Mediaset, segnata da frequentazioni complicate con diversi cavalieri, tra cui Silvio, Francesco, Massimo, Tino, Fabio, Gabriele e Antonio V. Questa volta, Sabrina sembra voler scommettere davvero sul legame con Nicola, lasciando il dating show con la speranza di costruire qualcosa di duraturo.

Gemma contro Mario, Federico e Agnese si riavvicinano

In puntata si è tornati a parlare anche di Gemma Galgani, che ha attaccato duramente Mario, ex frequentazione che ancora suscita in lei rabbia e delusione. Nonostante la relazione tra i due sia ormai chiusa, Gemma non ha nascosto il suo risentimento per come si sono concluse le cose.

Intanto, Federico Mastrostefano è tornato a dialogare con Agnese, con cui c’erano state tensioni nelle scorse settimane. Il loro scambio è apparso disteso, con Agnese che, pur ancora ferita, ha mostrato apertura verso un possibile chiarimento.

Trono Classico: nuova esterna per Cristiana

Per quanto riguarda il Trono Classico, Cristiana Anania ha scelto di uscire con Simone, un nuovo corteggiatore, lasciando da parte gli altri, incluso Jakub, con il quale aveva condiviso un bacio nella precedente esterna. La sua decisione suggerisce un cambio di rotta nel suo percorso alla ricerca dell’amore.