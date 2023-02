Oriana Marzoli ha avuto un momento di sconforto dopo le critiche ricevute nel corso della diretta del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì sera.

Questo lo sfogo di Oriana tra le lacrime.

Pronto l’intervento di Daniele Dal Moro che ha cercato di rasserenare la sua “bebe”:

Nessuno ti ha detto che sei un’ubriacona. Ascolta me. Ti hanno detto che fai casino quando bevi. Siamo in un programma televisivo, gli opinionisti lo sai come fanno. L’hanno fatto tante volte anche con me. no? Non ti sto dicendo di far finta di niente, lo so che ci resti male, però non dargli più peso di quello che ha in realtà. Tante volte ti hanno detto tanti complimenti e belle cose.