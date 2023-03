La storia dei tweet offensivi partiti dall’account di Qui Mediaset e rivolti a Mara Venier e Barbara d’Urso non sembra affatto conclusa. Nonostante la sospensione dell’account ed il successivo ritorno online in cui spiegava l’accaduto (senza citare le destinatarie degli insulti) limitandosi a parlare di “grave incidente”, la conduttrice di Domenica In non avrebbe affatto preso bene la vicenda.

Tweet-gate a Mediaset: Mara Venier dai Carabinieri

Lo dimostrano alcuni selfie pubblicati oggi tra le sue Instagram Stories, in cui Mara Venier ha fatto sapere di essersi recata dai Carabinieri, con tanto di scritta: “Salutame a Silvy”. Con tre scatti zia Mara ha raccontato il suo stato d’animo: “Aspettando scuse anche private”, ha scritto nel primo scatto. Nella seconda foto ha salutato gli uomini dell’Arma mentre nel terzo ha chiosato con un “Salutame a Silvy”.

Il riferimento è proprio all’offesa contenuta nel tweet rivolto a lei e alla collega ed amica Barbara d’Urso, partito la scorsa domenica dall’account di Qui Mediaset in risposta ad un altro tweet e nel quale si leggeva: “Che cosa antipatica. tr**e mi pare azzeccato Silvy”.

Nonostante la cancellazione del tweet, c’è chi ha screnshottato in tempo il fattaccio, poi divenuto di dominio pubblico.

Se Barbara d’Urso ha preferito non commentare mai la vicenda, Mara Venier si era già espressa nei giorni scorsi, prima di recarsi dai Carabinieri. La conduttrice ha sporto denuncia contro Mediaset? Non ci è dato sapere, ma contattata da TvBlog.it la Venier si è limitata a commentare: “Chi vuol capire, capisce”.