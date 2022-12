Siamo ormai agli sgoccioli di questo anno, ed il pensiero è già verso quella che sarà la tv del 2023. Oltre alle novità su ciò che vedremo nei prossimi mesi sul piccolo schermo, l’attenzione è concentrata in particolare sui volti noti che sperano nel loro rilancio o nella riconferma della loro posizione. Quali sono le ‘previsioni’ finora emerse?

La Tv del 2023, cosa e chi vedremo? Da Zorzi a Cuccarini, le indiscrezioni

A fare una dettagliata analisi del futuro televisivo di alcuni personaggi celebri ci ha pensato il buon Massimo Galanto per TvBlog.it, che ha esordito parlando di Alessia Marcuzzi. C’è grande attesa per il suo ritorno in tv dopo l’addio a Mediaset. Ciò accadrà proprio nel 2023 con Boomerissima, al via il prossimo 10 gennaio sulla seconda rete Rai. Per la bionda conduttrice il nuovo anno sarà davvero quello del suo rilancio?

Il 2023 potrebbe portare anche ad alcune novità per Lorella Cuccarini, che da qualche tempo è ormai relegata al solo ruolo di insegnante ad Amici di Maria De Filippi. Adesso però, l’indiscrezione sul suo conto lascia intendere l’intenzione della conduttrice e showgirl di dire addio al talent di Canale 5. A rivelarlo è il settimanale Oggi nella rubrica di Dandolo ‘Forse non tutti sanno che’ nella quale viene ipotizzato un ritorno della Cuccarini in Rai.

Stando a quanto rivelato dal settimanale, alcuni dirigenti di peso di Viale Mazzini starebbero corteggiando la Cuccarini in maniera insistente. Per lei si starebbe pensando a una trasmissione che mescoli attualità e cronaca rosa o, in alternativa, uno show in prime time. Lorella deciderà di dire addio a Maria per il suo nuovo ritorno in Rai?

Il nuovo anno potrebbe essere anche quello della verità per Tommaso Zorzi. Un 2023 che potrebbe rivelarsi decisivo per la sua carriera televisiva, finora ricca di impegni ma che non avrebbero tracciato ancora il punto sulla sua figura all’interno del panorama italiano. A breve tuttavia lo rivedremo nuovamente all’opera a Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi sopra citato. Chissà che la sua presenza non possa assicurargli un nuovo spazio ancora inesplorato e che potrebbe portare a piacevoli sorprese.

La tv del 2023 potrebbe riservare anche uno spazio a Bianca Guaccero, Caterina Balivo, Elisa Isoardi, tre donne che meritano senza dubbio maggiore luce e progetti nelle loro corde. Non ci resta che attendere il nuovo anno anche per scoprire quale sarà il destino di Enrico Papi – in attesa del nuovo game per il preserale di Canale 5 -, Giancarlo Magalli, Luisella Costamagna e Serena Autieri, questi ultimi tre non riconfermati in palinsesto lo scorso settembre.