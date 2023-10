Tutti contro Beatrice al Grande Fratello, Paolo la spara grossa: “Non me ne frega un cazz*, con me hai chiuso!” – VIDEO

Esplodono le dinamiche nella Casa del Grande Fratello ed è tutto merito della nostra Madre Suprema Beatrice Luzzi. Dopo un gioco dove i concorrenti hanno scritto tre cose che non gli piacciono sugli altri abitanti del loft, si sono risvegliati gli animi assopiti.

Tutti contro Beatrice al Grande Fratello: Paolo la spara grossa

Beatrice Luzzi, quindi, partecipando alla festa organizzata dal Grande Fratello, si è presentata vestita di nero e Paolo l’ha accusata di avere indossato abiti scuri per fare la vittima (sì, l’ha detto davvero):

il macellaio che sta dicendo che beatrix stasera si è vestita di nero di proposito #grandefratello — Paola. (@Iperborea_) October 4, 2023

Il macellaio non ha davvero accusato Beatrice di essersi vestita di nero perché vuole fare la vittima visto che di solito si veste colorata sto per svenire — creestina (@creeestina) October 4, 2023



Successivamente il gruppo si è scagliato contro Beatrice e, ogni volta che la Luzzi ha aperto bocca, per me è stata solo musica per le mie orecchie.

Ecco i VIDEO.