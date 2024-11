“Ho un tumore”, Uomini e Donne shock: parla l’ex tentatore

Samuele Carniani, ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne e scelta di Roberta Giusti, ha fatto ai follower una confessione shock sul suo attuale stato di salute: “Ho un tumore”, ecco le parole del ragazzo condivise sul suo profilo ufficiale di Instagram.

28/10/2024 per la prima volta eseguo una ecografia allo stomaco con tutta tranquillità…perché? Non c’è stato un motivo vero.. così per controllo.. ed è proprio qua la mazzata.

Risultato? Da almeno 5 anni ho un GIST ( gastrointestinal stromal tumor) tumore completamente asintomatico e lì cade un po’ tutto ciò che ti circonda. L’umore ti cambia in mezzo secondo, da esser tranquillo e felice la testa naviga su situazioni spiacevoli, vedere le persone accanto a te che soffrono…

Forse sì…quella è la cosa peggiore, peggiore perché tu non puoi fare niente se non attendere. È vero quando dicono che determinate cose solo provandole si capiscono.