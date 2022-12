Troppo vecchia per il GF Vip: questo il motivo per il quale la grande diva del cinema, Sandra Milo, ha dovuto rinunciare alla proposta di Alfonso Signorini di entrare nella spiatissima Casa del GF Vip. Una proposta alla quale, a quanto pare, la Milo avrebbe replicato con grande entusiasmo.

“Troppo vecchia”: Sandra Milo ha dovuto rinunciare al GF Vip, il motivo

Già nei mesi precedenti all’avvio della nuova edizione del GF Vip, il nome dell’attrice Sandra Milo era iniziato a circolare con grande insistenza. La diva sarebbe potuta diventare una Vippona della settima edizione del reality e la proposta di Signorini le sarebbe andata a genio, se non fosse per un inaspettato colpo di scena.

A svelarlo nei giorni scorsi è stata la stessa Sandra Milo in una intervista rilasciata a Cusano Media Group:

Il GF VIP volevo farlo. Avevo detto di sì ad Alfonso Signorini, ma l’assicurazione non mi copriva, perché sono troppo vecchia.

Nella medesima intervista la Milo ha anche commentato il ruolo di Orietta Berti – che ha conosciuto in occasione di “Quelle brave ragazze”, andato in onda su Sky – come opinionista del GF Vip:

Orietta al GF VIP? Non l’ho seguita molto, ogni tanto però la guardo e ci telefoniamo spesso. È stata una scoperta, una donna che ha conquistato una serenità vera, che deve a se stessa e alla coerenza morale e di vita che ha portato avanti. Ha sempre fatto quel genere di canzoni e spettacolo, lei è una donna soddisfatta di sé.

In passato Sandra Milo aveva preso parte ad un altro reality, l’Isola dei Famosi, che oggi ricorda con grande piacere: