Cosa bolle qualcosa in pentola tra Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis? Entrambi hanno condiviso la mitica poltrona rossa del trono classico di Uomini e Donne ma non hanno avuto fortuna nella ricerca dell’amore.

Oggi, intervistato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, il buon Gianluca rompe il silenzio e svela cosa c’è con la sua ex collega di trono e cosa potrebbe realmente esserci tra di loro dopo i pettegolezzi social degli ultimi tempi:

Abbiamo un rapporto stupendo, ci sentiamo spesso, tanto che è venuta a Roma e ci siamo visti. Siamo amici. Se la vedo come una ragazza per me? Non ci siamo mai vissuti nella quotidianità… non saprei. Ma è una bellissima ragazza, quindi mai dire mai. Se ci conoscessimo più a fondo, non so cosa potrebbe succedere. Le vie del Signore sono infinite.