L’ex di Uomini e Donne rifiuta la proposta di lavoro di Maria De Filippi

Giacomo Czerny, ex tronista di Uomini e Donne, tramite una intervista rilasciata al Magazine ufficiale del programma, svela di avere rifiutato la proposta di lavoro che Maria De Filippi gli aveva offerto dopo il trono.

Nonostante Giacomo sia particolarmente grato alla conduttrice, in attesa di trasferirsi a Milano con la sua attuale fidanzata Martina Grado, ha deciso di rifiutare l’offerta e di andare avanti:

Ci abbiamo riflettuto: tra settembre e ottobre vorremmo andare a vivere insieme. Stavamo pensando a Milano come punto di incontro. Abbiamo voglia di viverci questa storia a pieno, senza aspettare. Preferiamo buttarci, capire subito se tutto quello che stiamo provando ci porterà nella direzione giusta. A settembre, quindi, non andrò a Roma.

Forse sbagliando, ho preso la decisione di proseguire il mio lavoro altrove, perseguire altri miei progetti più personali e intimi. Mi piacerebbe concentrarmi su viaggi, cortometraggi e, ora che ho più occasioni, proverò questa strada più incerta. Ringrazio ancora il programma non solo per il percorso che ho fatto, ma per l’opportunità che era pronto ad offrirmi. Uomini e Donne ha trasformato la mia vita.