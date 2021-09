Sara Tozzi, ex tronista di Uomini e Donne durata come un gatto in tangenziale, starebbe oggi frequentando il suo ex corteggiatore Javier Martinez (lui si è successivamente buttato su Temptation Island).

Ex tronista di Uomini e Donne: dopo due anni ci riprova con l’ex corteggiatore

A distanza di due anni dalla loro esperienza televisiva, Sara e Javier avrebbero deciso di frequentarsi di nuovo lontani dalle telecamere di Uomini e Donne, il programma che li aveva fatti conoscere.

Lo scoop che scotta è stato lanciato da Amedeo Venza tramite le sue Instagram Stories:

Colpo di scena! Sara Tozzi, ex tronista che lasciò il trono per tornare con il suo fidanzato, tornata da poco single sta frequentando uno dei suoi tentatori più discussi di quella stagione: Javier Martinez.

Alla news di Amedeo si aggiunge pure un altro retroscena svelato dalle colleghe di Isa&Chia:

Inoltre, a conferma delle parole di Amedeo, al nostro blog un utente ci ha segnalato una chat in cui Sara ha risposto con un cuoricino alla domanda diretta se stesse frequentando Javier.

Contenta per loro!

