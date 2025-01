Il “trio monnezza”: Stefania, Luca e Amanda nel mirino di una gieffina, scoppia la polemica

Un’altra serata di tensione al Grande Fratello, con Ilaria Galassi al centro della polemica. Durante una festa nella casa più spiata d’Italia, l’ex volto di Non è la Rai ha definito Stefania Orlando, Luca Calvani e Amanda Lecciso come il “trio monnezza”. Una battuta che, nonostante le sue successive scuse, ha sollevato un’ondata di critiche tra i fan e in rete.

Parole al veleno nella casa del Grande Fratello: Stefania, Luca e Amanda nel mirino

Mentre Eva Grimaldi si dissociava immediatamente dalla frase, Ilaria cercava di minimizzare: “Dai, sto scherzando”. Tuttavia, il pubblico e gli altri inquilini non sembrano aver gradito l’ironia. Ora ci si chiede se Alfonso Signorini, conduttore del programma, affronterà la questione durante la nuova diretta.

Il “trio monnezza”: la frase incriminata scatena il dibattito

Tutto è iniziato quando, durante la festa, Eva Grimaldi ha chiesto chi mancasse all’appello. Dopo aver elencato i nomi di Stefania Orlando, Luca Calvani e Amanda Lecciso, Ilaria ha aggiunto con un tono scherzoso: “Il trio monnezza”. Le sue parole, pur accompagnate da risate, hanno suscitato reazioni contrastanti.

Eva “Chi manca qua? Luca..” Ilaria “Manca Luca, Amanda, Stefania e basta… IL TRIO MONNEZZA” Eva “No dai”

Ilaria “Dai sto scherzando, Scherzo, è uno scherzo” Disse colei che doveva essere a casa già da parecchio#grandefratello #lucacalvani #stefaniaorlando #amandalecciso pic.twitter.com/fglqsYD6Su — Ines Giochi❤️‍☀️❤️‍ (@InesGiochi) January 19, 2025

Shaila Gatta, incuriosita dal discorso, ha chiesto spiegazioni, ma Eva Grimaldi ha evitato ulteriori polemiche liquidando la questione con un laconico: “Niente”. Il pubblico, però, non ha perdonato l’uscita di Ilaria, trasformando la battuta in un vero e proprio caso mediatico.

Non è la prima volta che Ilaria Galassi si ritrova al centro delle polemiche. Dopo una violenta discussione con Helena Prestes e Jessica Morlacchi, conclusasi con l’eliminazione di Helena al televoto e l’uscita volontaria di Jessica, l’ex ragazza di Non è la Rai è l’unica delle tre a proseguire nel gioco.

Le sue ultime dichiarazioni, però, potrebbero mettere a rischio la sua permanenza. I fan del programma attendono con trepidazione la prossima puntata, dove Signorini potrebbe chiederle di rendere conto delle sue affermazioni.