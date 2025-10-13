Trigno e Chiara Bacci sono tornati insieme? Cos’è successo

Amici 24: TrigNo e Chiara Bacci sono ancora una coppia? Ecco cosa hanno notato i fan

La storia d’amore tra TrigNo e Chiara Bacci, nata tra i banchi della scuola di Amici 24, ha fatto sognare tanti spettatori. Il loro legame, sbocciato durante il talent show di Maria De Filippi, sembrava proseguire a gonfie vele anche una volta spente le telecamere. Tuttavia, negli ultimi giorni qualcosa ha insospettito i fan.

Molti utenti attenti ai social hanno notato che Chiara e TrigNo avevano smesso di seguirsi a vicenda, alimentando voci su una possibile crisi. Il web si è subito acceso, con chi ipotizzava una rottura e chi sperava fosse solo un momento passeggero. Nonostante l’attesa di una smentita ufficiale da parte dei diretti interessati, entrambi sono rimasti in silenzio.

La svolta, crisi passata? Sono tornati insieme?

Ma poi è arrivata la svolta: i due hanno ricominciato a seguirsi sui social, e alcuni fan hanno anche segnalato nuovi tag reciproci in alcune foto recenti. Nelle ultime ore, infatti, TrigNo e Chiara sono stati avvistati insieme a pranzo a Firenze, come testimoniano le immagini diffuse online.

Una semplice discussione tra fidanzati o un breve allontanamento? Qualunque sia stata la causa, sembra che tra i due le cose siano tornate alla normalità. I sostenitori della coppia possono tirare un sospiro di sollievo, anche se in molti attendono ora un post o una storia che confermi ufficialmente il ritorno del sereno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trigno (@iamtrigno)

Le parole di TrigNo su Chiara in passato ad Amici

“Non ho detto niente in puntata perché era il suo momento, non il nostro, ma suo e basta. Non volevo interferire mi sento solo di dire che anche lei mi ha fatto sentire giusto, soprattutto in un percorso in cui più volte ho sbagliato. Lei è riuscita a trovare una soluzione. La ringrazio anche io, già lo sa, non vedo l’ora di viverla fuori e vivere con lei“.