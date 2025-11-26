Tribunale Ferragni, misteriosa troupe presente: cos’è successo

Tribunale Ferragni, compare una misteriosa troupe.

Chiara Ferragni, il mistero della troupe non autorizzata in Tribunale

Durante l’udienza dedicata al cosiddetto Pandoro-gate, in cui si discute la posizione giudiziaria di Chiara Ferragni e la richiesta dei pm di una condanna a otto mesi per truffa, un episodio inatteso ha attirato l’attenzione di chi era presente.

Tra i giornalisti regolarmente accreditati al Tribunale di Milano, è comparsa infatti una troupe non autorizzata, subito notata e poi fatta allontanare. A raccontarlo in diretta è stato Domenico Marocchi, inviato de La Volta Buona, mentre era collegato con Caterina Balivo. Il cronista ha spiegato: «Ci conosciamo ormai tutti noi, ci sono i colleghi della giudiziaria, a un certo punto sono arrivati i carabinieri e c’erano persone con la telecamera che non erano una testata, sono stati invitati a lasciare il corridoio».

La domanda che molti si sono posti è chi fossero quelle persone, tecnici professionisti ma non giornalisti, intenzionati a riprendere la presenza dell’imprenditrice digitale in aula. Marocchi ha ipotizzato con una battuta: “Chi saranno? Forse si sta girando qualcosa? Forse è una terza serie dei Ferragnez?” A prescindere dalla curiosità, ha confermato: “È stato chiesto loro di allontanarsi”.

L’ipotesi di un nuovo capitolo della serie dedicata alla coppia Ferragnez sembra poco probabile, dato che la relazione tra Ferragni e Fedez è ormai conclusa. Tuttavia, non si può escludere del tutto che qualcuno possa essere al lavoro su un nuovo progetto dedicato alla figura dell’influencer, magari un documentario che racconti la fase più complessa della sua carriera, il modo in cui ha vissuto la crisi, le accuse e il tentativo di rialzarsi. In aula, nelle dichiarazioni spontanee, lei stessa ha ricordato: “abbiamo agito in buona fede, nessuno ha mai lucrato”.

Eventuali risposte arriveranno solo nei prossimi mesi. Prima, però, l’attenzione è concentrata sul procedimento giudiziario ancora in corso. La sentenza è prevista per gennaio.