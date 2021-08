Tre principesse etiopi verso il Grande Fratello Vip. Delle sorelle discendenti della dinastia di Hailé Selassié si era già parlato nelle scorse settimane. Oggi Davide Maggio conferma questa indiscrezione.

Tre principesse etiopi al Grande Fratello Vip: arriva la conferma

Alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, al via a settembre su Canale 5, ci saranno tre principesse etiopi. Vi confermiamo che tra i “vipponi” scelti da Alfonso Signorini figurano le discendenti della dinastia di Hailé Selassié, l’ultimo imperatore di Etiopia, detronizzato nel 1974 quando l’impero divenne uno stato socialista. Loro sono le pronipoti.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié sono prontissime per entrare nella Casa più spiata d’Italia e non passeranno inosservate:

E se non vi basta, vi diciamo pure che hanno un fratello: Christian Hailé Selassié, il “famoso” principe etiope che sarebbe stato fidanzato con Giovanni Ciacci, che lo definiva “bello e dotato”.

Il possibile cast del GF Vip 6

Katia Ricciarelli (cantante)

Manila Nazzaro (showgirl ed ex Miss Italia)

Anna Lou Castoldi (attrice e figlia di Morgan e Asia Argento)

Manuel Bortuzzo (nuotatore)

Gianmaria Antinolfi (imprenditore ed ex di Belen e Dayane Mello)

Jessica, Lulu e Charlie (principesse etiopi)

Ainnet Stephens (modella)

Alex Belli (attore)

Andrea Casalino (modello)

Francesca Cipriani (ex Pupa)

Elena Morali (ex Pupa)

Luca Vismara (ex di Amici e Isola dei Famosi)

Jo Squillo (performer)

Amedeo Goria (giornalista)

Maria Monsè (opinionista)

Soleil Sorge (influencer, ex Uomini e Donne e Isola dei Famosi)

Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne)

Carmen Russo (showgirl)

Davide Silvestri (ex attore di Vivere)

Raffaella Fico (showgirl)

Totò Schillaci (ex calciatore)

Raz Degan (regista, ex vincitore Isola dei Famosi 2017)

Pamela Prati (showgirl)

Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani)

Tommaso Eletti (Temptation Island)

Giucas Casella (paragnosta)