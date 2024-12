A breve in Rai arriveranno tre “nuovi” programmi di cui – forse – non sentivamo la necessità. Ecco le novità del prossimo palinsesto dell’azienda di Viale Mazzini.

Davide Maggio anticipa il ritorno di Carramba che sorpresa in onda su Rai2 e condotta da Alessia Marcuzzi dal 2025:

Il progetto non può dirsi certo al 100% così come la presenza di Alessia, i cui contatti con Rai e Fremantle sono comunque fitti.

Del resto, Surprise Surprise è un programma ambizioso sia per l’eredità che si porta dietro sia perché è un programma da studio (e non un emotainment itinerante come si era pensato all’inizio per la Marcuzzi) che richiede un certo tempo nella preparazione e costi importanti per la realizzazione di desideri e sorprese.

Allo stesso tempo la conduttrice non può permettersi di sbagliare ancora dopo una seconda edizione di Boomerissima che non ha lasciato il segno.