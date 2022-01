Nuove concorrenti al Grande Fratello Vip? A quanto pare, nella Casa più spiata d’Italia potrebbero entrare anche delle gentili donzelle dopo l’ingresso di due baldi giovani nel corso della giornata di ieri.

Tre ragazze pronte per il Grande Fratello Vip: ecco quando potrebbero entrare

Ci sono altrettante tre ragazze pronte ad entrare ma questo sarà un discorso in divenire. Bisogna anche capire se Gianmaria lascerà perché non dimentichiamoci che siamo al 31 gennaio e mancano due mesi alla fine della trasmissione. – ha affermato l’autore del programma come riporta blogtivvu – Per condire il pranzo, l’insalata del GF Vip, bisogna capire cosa succede dentro la Casa per poi allargare il contesto da inserire sempre dentro la Casa. Ecco, Gianmaria può essere uno sliding doors per le nuove scelte, questo sì.

E per quanto riguarda la possibilità di vedere dentro la Casa del GF Vip proprio il fratello minore di Gianmaria, pare non ci siano possibilità in merito:

Se può entrare il fratello di Gianmaria al suo posto? Lui lavora, è serio. Per settembre? No, non ci andrà.

