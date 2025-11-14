Tre nomi b0mba in trattativa per essere giudici del Serale di Amici

La nuova edizione di Amici 25 è entrata nel vivo e, mentre il pubblico continua a seguire da vicino il percorso degli allievi, iniziano già a diffondersi le prime anticipazioni sul Serale che arriverà in primavera. Nonostante manchi ancora qualche mese al debutto in prima serata, sui social e nelle pagine dedicate al talent di Maria De Filippi si parla con insistenza dei possibili giudici della fase finale.

Amici, il Serale 2025 prende forma

Da quasi due mesi gli studenti della scuola si stanno mettendo alla prova tra sfide, gare interne, prove di canto e di ballo, cercando di mantenere la propria maglia e conquistare la fiducia dei professori. A breve, come da tradizione, dopo il periodo natalizio inizierà la consegna delle prime maglie dorate, che garantiscono l’accesso alle puntate del Serale.

Nel frattempo, la produzione sarebbe già al lavoro sulla composizione del cast e, secondo alcune voci sempre più insistenti, sarebbero iniziati i contatti con diversi artisti per il ruolo di giudici.

Tre possibili nuovi giudici per il Serale di Amici 25

A diffondere l’indiscrezione è stato Amedeo Venza, secondo il quale tre figure molto amate dal pubblico starebbero valutando la possibilità di entrare a far parte della giuria del Serale. I nomi che circolano sono quelli di Irama, Emma Marrone e Rossella Brescia.

Per Emma si tratterebbe di un ritorno in un ruolo che ha già ricoperto con successo in passato, mentre per Irama sarebbe la prima esperienza come giudice dopo il percorso ad Amici e la sua affermazione nel panorama musicale italiano. Rossella Brescia, molto apprezzata nel mondo della danza e già legata al programma in passato, rappresenterebbe invece un profilo ideale per affiancare i ragazzi durante il loro percorso nel Serale.

Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali dalla produzione. La scelta definitiva dovrebbe arrivare solo nei prossimi mesi.

Cosa aspettarsi dal Serale di Amici 25

In attesa di scoprire se queste trattative andranno a buon fine, l’attenzione resta puntata sulle puntate domenicali del pomeridiano, dove continuano sfide, gare e presentazioni di nuovi inediti. La curiosità dei fan cresce, e l’eventuale arrivo di nomi così importanti come giudici aumenterebbe ulteriormente l’attesa per la fase finale del programma.