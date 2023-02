Trentunesima puntata del GF Vip, quella che andrà in onda nella prima serata di oggi, lunedì 6 febbraio 2023. Nella settimana che apre al Festival di Sanremo, Signorini e la sua squadra di autori se le inventano di tutti i colori pur di tenere alta l’attenzione, e finora ci sono riusciti alla grande!

Tre ex nella Casa del GF Vip: cosa accadrà stasera

Questa sera, ben tre ex fidanzati degli attuali Vipponi sono pronti a fare il loro ingresso nella spiatissima Casa del GF Vip. A confermare i rumors finora circolati, ci ha pensato Federica Panicucci nel corso di Mattino Cinque, spoilerando quello che accadrà stasera.

Oltre al televoto che vede protagonisti quattro grandi Vipponi – Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Alberto De Pisis e Davide Donadei – l’attesa è tutta per l’ingresso di tre ex.

Si tratta, nel dettaglio, di Ivana Mrazova, l’ex fidanzata di Luca Onestini e già annunciata la scorsa settimana; Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro ed oggi grandi amici ed infine Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon con la quale furono protagonisti di Ex on the beach. Alla lista ne manca uno, Gianluca Benincasa, ma questa è un’altra storia.

I tre ex che entreranno nella Casa saranno degli “ospiti speciali” ma non dormiranno con gli altri Vipponi. Per il momento infatti avranno un loft tutto per loro.

Ma quale sarà invece il destino di Milena Miconi? L’attrice ieri ha abbandonato momentaneamente la Casa del GF Vip dopo l’annuncio di un grave lutto, ma a quanto pare è già in quarantena e rientrerà a breve.