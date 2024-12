“Sono in crisi”, tre concorrenti del Grande Fratello pensano di abbandonare la Casa – VIDEO

A quasi quattro mesi dall’inizio del Grande Fratello, la pressione psicologica e la stanchezza iniziano a farsi sentire tra i gieffini. Alcuni di loro, come Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, sembrano sull’orlo di abbandonare la casa.

Tre concorrenti vogliono abbandonare il Grande Fratello

Durante una conversazione notturna, Luca Calvani, Amanda Lecciso e Javier Martinez hanno discusso della situazione. Amanda ha rivelato: “C’è Jessica che è in forte crisi. Sì è in crisi e vorrebbe andarsene”. L’attore toscano ha confermato: “Sì, lo so, me l’ha detto”.

Jessica Morlacchi, una delle protagoniste delle ultime puntate, ha manifestato apertamente il proprio malessere. Parlando con Zeudi De Palma, la cantante ha detto: “Sto proprio fuori in questo periodo, sono arrivata. Metti i tre mesi e mezzo passati qui dentro, sono fusa, sono davvero arrivata al limite”.

Nonostante la visibilità ottenuta di recente, Jessica sembra non riuscire a sostenere il ritmo del reality e starebbe valutando l’idea di abbandonare il gioco.

Tommaso e Mariavittoria: una coppia in crisi

Anche la coppia formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria sta attraversando un momento difficile. Secondo Calvani, entrambi stanno valutando seriamente la possibilità di lasciare il programma: “A me ha detto che non è solo lei in questa situazione. Anche Mavi e Tommy sono in crisi come lei”.

Dopo alti e bassi nella loro relazione, il legame tra i due è stato messo alla prova dall’isolamento e dalla pressione del gioco.

Le previsioni di Luca e la determinazione di Amanda

Nonostante tutto, Luca Calvani crede che nessuno dei gieffini lascerà davvero la casa: “Però se devo fare una previsione penso che alla fine non uscirà nessuno, ma staremo a vedere”.

In netto contrasto con l’idea di ritirarsi, Amanda Lecciso ha dichiarato scherzando: “A me invece mi devono proprio sbattere fuori, spalle al led e poi via. Altrimenti non me ne vado”.

Con il reality ormai in piena corsa verso la finale, il destino di alcuni gieffini sembra incerto. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Jessica, Tommaso e Mariavittoria riusciranno a superare la crisi o se la porta rossa si aprirà per un nuovo addio.