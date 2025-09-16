Tra Sarah, Valerio e Ary non è finita! Cosa accadrà tra di loro

Temptation Island, il triangolo Valerio-Ary-Sarah esplode: tra tradimenti, lacrime e rivelazioni

Il triangolo amoroso tra Valerio Ciaffaroni, Ary Mercuri e Sarah Esposito continua a far parlare dopo l’ultima puntata di “Temptation Island… e poi…”. Quello che sembrava essere un semplice legame nato durante il programma si è trasformato in una storia piena di colpi di scena, delusioni e verità difficili da accettare.

Durante la puntata speciale andata in onda ieri sera, è stato rivelato che Valerio ha tradito Ary, la single conosciuta durante il percorso, proprio con la sua ex fidanzata Sarah. Un ritorno di fiamma inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole.

La prima a presentarsi davanti a Filippo Bisciglia è stata Ary. La tentatrice ha raccontato di aver trascorso l’estate con Valerio dopo il programma, ma di non aver mai avuto una vera conferma sui suoi sentimenti. Le sue parole hanno mostrato tutta la delusione: “Sapevo delle cose, ma erano diverse da quelle che ho poi visto nei filmati. Lui non ha mai nominato Sarah, ma nei video diceva di amarla”.

Il momento più difficile è arrivato quando Ary ha visto alcune clip inedite, in cui Sarah racconta che Valerio ha passato una notte con lei e le ha dichiarato amore, salvo poi partire in vacanza proprio con Ary. La reazione della single è stata immediata: si è lasciata andare alle lacrime e ha dichiarato di voler chiudere ogni rapporto con Valerio. “Nessuna merita di essere trattata così”, ha detto, visibilmente provata.

Anche Sarah ha avuto il suo momento di confronto con Filippo. Ha confermato il riavvicinamento con Valerio, ma ha dichiarato di non voler più tornare indietro. La delusione è stata troppo forte: “Da ora in poi, scelgo con la mia testa”, ha detto con determinazione, lasciando intendere di voler chiudere definitivamente con il passato.

Ma attenzione: non è ancora finita

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, dopo la puntata di ieri sera, potrebbe esserci un nuovo faccia a faccia tra tutti e tre. Nell’appuntamento di lunedì prossimo – che, secondo lo spoiler, dovrebbe essere una puntata doppia – Valerio, Ary e Sarah potrebbero trovarsi insieme per un ultimo confronto. E non saranno gli unici protagonisti: spazio anche a Simone e Sonia, Sonia e Alessio, Valentina e Antonio. Insomma, le emozioni non sono finite.