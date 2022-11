Non solo Francesco Totti, ma anche altri due calciatori molto famosi avrebbero mandato dei messaggi all’attuale concorrente del GF Vip, Antonella Fiordelisi. Si tratterebbe di Nicolò Zaniolo e Weston McKennie, almeno secondo quanto reso noto dall’ex fidanzato dell’influencer, Gianluca Benincasa, tra le pagine del settimanale Chi.

L’ex di Antonella, intervenuto anche nella Casa del GF Vip, tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini ha rivelato:

L’ex marito di Ilary Blasi però, non sarebbe stato il solo a provare a contattare Antonella. Ecco cosa ha aggiunto Gianluca:

Anche altri calciatori si sono fatti avanti, Zaniolo le aveva fatto noleggiare una barca per incontrarla in Costiera Amalfitana, poi non si è presentato dicendo di aver avuto un incidente. L’ha cercata anche McKennie della Juve, so che si sono visti, ma non è successo niente.