Totti “sparisce” da Roma: ecco dove si trova e con chi è partito

Francesco Totti, dopo la separazione da Ilary Blasi e tutto il gossip sulla sua nuova relazione con Noemi Bocchi, ha deciso di staccare la spina e lasciare Roma per qualche giorno.

Sempre più ai confini della realtà la telenovela tra Francesco Totti e Ilary Blasi. – scrive Dagospia – In ogni caso non lo troverete a casa di una Noemi o Giuseppina o Flavia che dir si voglia.

E se Totti è sparito da Roma ed anche dai social, Ilary Blasi è molto attiva su Instagram e ci sarebbe pure un motivo.

A commentare la massiccia presenza social della Blasi e il perché di alcuni scatti particolarmente sexy ci avrebbero pensato alcuni suoi amici che al settimanale DiPiù avrebbero commentato:

Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero.