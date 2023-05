Si riaccendono i riflettori sul triangolo formato da Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Il riferimento è ad un recente gossip che vedrebbe la presenza di una quarta persona strettamente connessa alla conduttrice dell’Isola dei Famosi, nonché ex moglie di Totti.

Totti e l’ultimo gossip: scambio di messaggi con attuale concorrente dell’Isola?

Stando ad un’indiscrezione diffusa da The Pipol, pare che Francesco Totti, prima di mettere la parola fine alla sua storia con Ilary Blasi per iniziare ufficialmente la frequentazione con la sua attuale compagna, abbia avuto uno scambio di messaggi – non è chiaro di che natura – con una naufraga dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi.

Proprio così: Totti e una concorrente del reality di Canale 5 avrebbero avuto dei contatti, sia pure telematici. Ecco cosa si legge in merito sul profilo social di The Pipol:

Prima che Francesco Totti decidesse di chiudere la storia con la sua ex moglie Ilary Blasi per ripartire con Noemi Brocchi; sembrerebbe che l’ex calciatore avesse scambiato più di un messaggio con una bellissima naufraga di questa edizione dell’Isola dei famosi. Chi sarà? (No, non è Helena).

Tra i commenti sono prontamente partite le ipotesi, tra chi proprio non sa che nome avanzare e chi, seppur ironicamente, ha fatto il nome di Cristina Scuccia.

Vedremo che nelle prossime puntate salterà fuori – magari per bocca di uno degli opinionisti dell’Isola dei Famosi.