Totti, la “vendetta” contro Ilary Blasi: quali intenzioni ha

Tensioni tra Francesco Totti e Ilary Blasi per il divorzio: “Lui potrebbe ostacolarla perché vuole sposare Muller”

Secondo quanto riportato da diverse indiscrezioni, tra Ilary Blasi e Francesco Totti il clima si sarebbe nuovamente inasprito. Con l’avvicinarsi della prossima udienza per il divorzio prevista a marzo, i rapporti tra i due ex partner – già segnati da conflitti legati al patrimonio e agli aspetti legali – sembrerebbero essersi complicati ulteriormente anche a causa della vita privata della conduttrice, oggi sentimentalmente legata a Bastian Muller.

Rapporti tesi tra Totti e Blasi: l’anticipazione di Chi

A parlarne è Giuseppe Candela sulle pagine di Chi. Il magazine sostiene che Ilary Blasi, ormai stabilmente al fianco di Muller, guarderebbe con sempre maggior convinzione a un futuro condiviso, tanto da desiderare in prospettiva un nuovo matrimonio. Un’intenzione che non sarebbe passata inosservata a Totti.

Secondo quanto riferito dal settimanale, questa situazione potrebbe tradursi in nuovi contrasti: “E in questo clima il Pupone, consapevole della volontà dell’ex moglie di risposarsi, potrebbe per ‘vendetta’ mettersi di traverso il prossimo marzo allungando i tempi del divorzio e, di conseguenza, delle nuove nozze”. Una ricostruzione che lascia immaginare un rapporto tutt’altro che sereno tra i due, nonostante il tempo trascorso dalla separazione.

Le questioni economiche e legali ancora da definire

Le tensioni sarebbero alimentate anche dai nodi ancora irrisolti sul piano economico e familiare: dalla divisione dei beni all’assegno di mantenimento, fino agli aspetti relativi alla responsabilità genitoriale.

Blasi, che negli ultimi mesi ha reso più pubblica la relazione con Muller, sarebbe interessata a chiudere la pratica del divorzio nel minor tempo possibile. Totti, invece, potrebbe non condividere la stessa urgenza.

Il mese di marzo, dunque, si preannuncia decisivo non solo per l’esito del divorzio, ma anche per definire i prossimi passi sentimentali dei due ex coniugi.