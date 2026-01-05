Totti, interessato a una ballerina: “Le ha scritto”

Totti, voci su Francesca Tocca: la reazione di Noemi Bocchi fa discutere

Nuove indiscrezioni sulla vita privata di Francesco Totti tornano ad alimentare il gossip. Questa volta al centro delle voci c’è un presunto interesse dell’ex capitano della Roma per Francesca Tocca, ballerina professionista nota al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici e per il matrimonio, ormai concluso, con Raimondo Todaro. Ma cosa ne pensa Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti?

Le nuove voci e il clima intorno alla coppia

Da settimane si parla di presunti messaggi che Totti avrebbe inviato alla ballerina, alimentando sospetti e chiacchiere su un possibile flirt. Non è la prima volta che il nome dell’ex calciatore finisce sotto i riflettori per presunti tradimenti: in passato, infatti, il gossip aveva già accostato Totti alla giornalista Marialuisa Jacobelli.

La relazione con Noemi Bocchi, nata quando Totti era ancora sposato con Ilary Blasi, continua però a proseguire nonostante le polemiche. I due fanno ormai coppia fissa da tempo e hanno anche cambiato abitazione, lasciando il noto attico di Roma Nord per trasferirsi in una villetta più riservata.

La risposta di Noemi Bocchi alle indiscrezioni

Secondo le voci dal settimanale DivaeDonna, Totti avrebbe cercato un contatto diretto con Francesca Tocca, scrivendole più volte in privato. Tuttavia, la reazione di Noemi Bocchi sarebbe stata tutt’altro che impulsiva. Come già accaduto in precedenza, la compagna dell’ex calciatore avrebbe scelto di non dare peso ai rumor, evitando commenti pubblici o frecciatine sui social.

Anzi, Noemi ha continuato a mostrarsi al fianco di Totti, accompagnandolo anche in un importante impegno pubblico: il World Sports Summit, tenutosi il 29 e 30 dicembre presso la Madinat Jumeirah Arena.

Nessuna crisi all’orizzonte

Al momento, quindi, non sembrano esserci segnali di tensione tra Totti e Noemi Bocchi. Nonostante le continue voci che circolano, la coppia appare compatta e determinata a non lasciarsi condizionare dal gossip, scegliendo la discrezione come risposta alle indiscrezioni.