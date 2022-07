Le vicende personali di Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a tenere banco anche nella giornata di oggi. Dopo l’annuncio sulla separazione, dell’ex coppia si è scritto (e detto) di tutto, comprese le loro potenziali nuove fiamme.

Francesco Totti, così come documenta Chi Magazine, avrebbe già ritrovato la serenità tra le braccia di Noemi Bocchi (donna che gli ha presentato il suo amico Alex Nuccetelli) mentre su Ilary Blasi si sono vociferati più nomi: da Luca Marinelli ad Antonino Spinalbese e l’ex ballerino di Amici Alessio La Padula.

Per questo motivo Sonia Bruganelli, condividendo due articoli di Parpiglia, ha evidenziato quanto il gossip stia utilizzando “due pesi e due misure” nei loro confronti:

Qui la vera notizia è che per la prima volta in vita mia sono d’accordo con Sonia:



Nel frattempo, anche Alex Nuccetelli ha parlato. Intervistato da Il Messaggero, ha difeso Totti che, secondo lui, avrebbe fatto di tutto per salvare il suo matrimonio:

Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato. Mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate, ma questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Totti e Noemi si sono conosciuti a una serata che avevo organizzato io. Non a Roma però, Francesco era andato a un torneo di padel. Non so poi come sia proseguita la storia, ma sono certo che per Francesco non fu solo una storia di una sera. Si tratta di qualcosa di importante, cosa non così frequente per lui.