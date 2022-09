La vita di Francesco Totti e Ilary Blasi procede sotto lo stesso tetto ma su due strade ben distinte. A fornire un quadro dell’attuale quotidianità dei due ex coniugi ci ha pensato ancora una volta il Corriere della Sera, secondo il quale in attesa dei prossimi step la conduttrice e l’ex Capitano della Roma sono chiusi nella loro rispettiva ala della dimora all’Eur da 25 stanze, conducendo una vera e propria “vita da separati in villa: zero cordialità, dialoghi ridotti al minimo, civili quanto basta per evitare altri dispiaceri ai tre figli”.

Totti e Ilary, gli ultimi retroscena sull’ex coppia

Mentre Ilary Blasi continua a usare i social condividendo momenti di vita in famiglia e non solo, Francesco Totti continua a restare più nell’ombra. In compenso però non riesce a sfuggire alle paparazzate di Chi che lo immortala all’uscita dall’appartamento di Noemi Bocchi insieme alla figlia minore.

Dopo la discussa intervista al Corsera di Totti, Ilary ha scelto come prima uscita mondana il Teatro dell’Opera di Roma, dove si è recata a vedere l’amica étoile Eleonora Abbagnato, insieme ad un’amica (che su Instagram si fa chiamare, per uno strano gioco del destino, Noemi B.), personal trainer (proprio come Cristiano Iovino).

Ma cosa sta accadendo sul fronte dei rispettivi avvocati? Il Corriere informa: “non tira affatto aria di accordo. Meno che mai di separazione consensuale. Anzi, Francesco e Ilary si avviano ineluttabilmente verso la separazione giudiziale. E nemmeno delle più indolori, rapide e amichevoli”.

In ballo, sempre secondo il noto quotidiano, ci sarebbe un “patrimonio da 110 milioni”. I tempi di soluzione per il momento si presentano tutt’altro che brevi. Dopo l’intervista di Totti le cose sarebbero tutt’altro che migliorate. A quanto pare Francesco ci avrebbe provato in tutti i modi a salvare il salvabile anche alzando sempre di più la posta e sperando in un sì, ma tutto sarebbe stato inutile. Solo dopo i tanti no dell’ex moglie, Totti avrebbe deciso di parlare. Il CorSera aggiunge un altro retroscena sullo stato d’animo del Pupone: