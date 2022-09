Ieri Roberto D’Agostino, direttore di Dagospia, ha fatto il giro dei programmi TV parlando di Ilary Blasi e Francesco Totti. Prima da Mara Venier e poi da Massimo Giletti. Nel frattempo, l’avvocato della conduttrice, ha smentito alcuni passaggi fondamentali.

Totti, messaggi erotici sul cellulare di Ilary? L’avvocato interviene

Alessandro Simeone – avvocato di Ilary Blasi – in merito alle dichiarazioni rilasciate da Roberto D’Agostino nel corso della trasmissione Domenica In, andata in onda il 18 settembre, su Rai1, riferisce a FanPage:

Egregio Direttore, in nome e per contro della Signora Ilary Blasi, Vi segnalo quanto segue. Sul sito da lei diretto riportate la dichiarazione resa da Roberto D’Agostino durante la trasmissione Tv Domenica In. La notizia da voi riportata è falsa: non esistono, né sono mai esistiti, messaggi erotici scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi. Confido vogliate pubblicare la presente, grazie della Vostra collaborazione.

Roberto D’Agostino, durante la sua ospitata da Mara Venier, aveva precisato:

Nessun giornale si poteva permettere di dire che Ilary Blasi e Francesco Totti non stavano più insieme da tempo, perché un giornale avrebbe perso immediatamente quarantamila copie. Mettersi ad attaccare Totti, ti bolla. Dire che Totti è cornuto, ti ammazza. Perché non si può capire quello che Francesco Totti è, fuori Roma.