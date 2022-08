L’affaire Totti-Ilary e Noemi si ingrandisce sempre di più con nuovi dettagli. Questa volta il buon Valerio Palmieri, tramite le pagine di Chi Magazine, ha svelato altri retroscena tirando fuori un altro nome chiave: Emanuele.

Pubblicando una fotografia di un ragazzo sorridente al fianco di Noemi Bocchi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, scrive: “Sapete chi è il ragazzo che scherza in acqua con Noemi Bocchi? È lo stesso che, la scorsa primavera, era con lei e Totti a Montecarlo. Ed è (o, meglio, era) uno dei migliori amici di Ilary Blasi”.

Ilary ed Emanuele si conoscono da quando avevano 15 anni. Adesso, questo amico, prima di oggi sconosciuti ai più, assume un ruolo “chiave”: c’era lui seduto accanto a Noemi lo scorso febbraio, durante la primissima paparazzata allo stadio.

Il settimanale continua:

Ilary Blasi, sempre secondo il settimanale, si starebbe facendo numerose domande:

In questi giorni la conduttrice sta riavvolgendo il nastro della sua storia con Totti e, forse, anche per le delusioni subite, sta rileggendo alcuni episodi del passato in una chiave nuova. Tutti quelli che dicevano che suo marito aveva altre storie, mentivano? E persino lo scoop bollato come falso e di cattivo gusto, quello di un flirt fra Totti e Flavia Vento mentre Ilary era incinta e stava per sposarsi, era davvero un’invenzione di Fabrizio Corona per vendere un’intervista?

Anche perché Totti, fino all’ultimo momento, fino a pochi giorni prima del comunicato di separazione, faceva finta di niente, condivideva la casa e la vita con la Blasi e si comportava come un marito perfetto.