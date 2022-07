La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti sta creando un vero polverone mediatico non da poco. Di recente Dagospia ha lanciato un’altra bomba mostrando l’ex coppia nello stesso locale dove era presente anche Noemi Bocchi, durante una serata dove erano presenti anche degli ex di Temptation Island.

A quanto pare, i proprietari del locale che ha visto compiersi il “fattaccio” di gossip, sono Anna Boschetti e Andrea Battistelli, coppia conosciuta al pubblico per aver partecipato a Temptation Island. Proprio la donna, così come riportano le colleghe di Isa&Chia, è intervenuta sui social parlando dell’accaduto:

Mai mi sarei aspettata di dover parlare della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Visto che vengo chiamata in causa su alcuni quotidiani, riguardo il locale dove abbiamo fatto serata, vorrei precisare alcuni punti. Addirittura mi scrivete “il giorno del tuo compleanno hai invitato sia la moglie che l’amante di Totti”. Allora io non sono nata il 23 ottobre quella sera non era il mio compleanno.

Quella sera era una cena spettacolo, io non conosco assolutamente Noemi, lo vengo a sapere oggi che quella sera era all’evento. Può essere che mi sia passata davanti ma non sapevo chi fosse.

C’erano Ilary Blasi, Francesco Totti e alcuni amici a divertirsi come persone normalissime quella sera. Non ho visto nulla di strano, niente di anomalo.