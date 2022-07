Alex Nuccetelli, raggiunto dal Corriere della Sera, ha nuovamente parlato smentendo gli ultimi scoop bomba di Dagospia. Secondo il portale di Roberto D’Agostino, Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi, avrebbero passato la serata nello stesso locale in tempi non sospetti.

Stiamo parlando di una festa organizzata in un locale romano nell’ottobre 2021. In quella occasione, oltre a Nuccetelli, erano presenti anche Totti e Ilary (all’epoca sereni) e Noemi Bocchi:

Oh ma io che ne so, quel video sulla festa alla Casetta di Campagna di ottobre è sul mio profilo Instagram da quel dì e sì, si vedono Ilary e Francesco e pure Noemi, che era al tavolo con me proprio accanto al loro, ma se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh.