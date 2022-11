Qualche giorno fa, a proposito dell’ormai famigerato gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti, era emersa una nuova indiscrezione secondo la quale l’ex Capitano della Roma avrebbe deciso di restituire all’ex moglie le sue costosissime borsette, sperando di poter riavere indietro i suoi altrettanto costosi Rolex. A quanto pare però, le cose non sarebbero andate affatto così.

Era stato il Corriere della Sera ad annunciare in un recente articolo il passo in avanti fatto da Totti nei confronti di Ilary:

Le borsette di Ilary Blasi sono tornate a casa sane e salve (le scarpe, pare, ancora no). Alla fine è stato Francesco Totti a compiere il primo passo. Riportando indietro l’ampio assortimento di Chanel, Dior, Gucci e Hermés della sua ex moglie, rimosso per ripicca dalla cabina armadio della maxi-villa all’Eur più o meno dopo Ferragosto, quando la legittima proprietaria veleggiava nei mari della Croazia.

Secondo FQMagazine, tuttavia, non sarebbe affatto andata così. Come emerso, l’ex coppia vivrebbe ancora sotto lo stesso tetto, nella maxi villa all’Euro di 1500 metri quadrati, sebbene ognuno abbia il suo spazio. Ecco cosa scrive oggi Candela su FQMagazine:

FqMagazine può svelare che le borsette non si erano mai mosse dal loro originale domicilio e che Totti non le avrebbe restituite. Facciamo un passo indietro, arrivando a qualche weekend fa. Ilary avrebbe provato a raggiungere la parte della casa dove è presente la Spa e dove non andava da tempo ma la porta non si sarebbe aperta. Nessuna risposta dai collaboratori domestici, i dubbi della padrona di casa che a questo punto avrebbe chiamato un fabbro. Forzata la porta, all’interno la sorpresa: molte borse erano nascoste all’interno della struttura. Ilary si trovava probabilmente in compagnia della figlia Chanel. Lo stupore del momento, uno sguardo a un’altra camera chiusa, il ritrovamento di altre borse e delle sue scarpe. Una scena degna dei film dei Vanzina, anche se all’appello mancherebbero alcuni gioielli, cosa mai citata prima.