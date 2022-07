Lory Del Santo, intervistata da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha svelato alcuni retroscena dell’Isola dei Famosi appena terminata e, in merito alla sua conduttrice, ha commentato pure la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Pensavo di avere degli amici tipo Clemente, Laura. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Pensavo che visto che ci siamo incontrati per primi alla partenza avessimo creato un clima di fiducia, invece no. È bastato che Nicolas Vaporidis confidasse qualche sospetto infondato su di me, qualche voce negativa a creare una barriera insormontabile.

È stato lui a mettere in giro queste voci, ha detto che io avevo detto cose contro di loro. Ha fatto un accordo con Carmen e i Tavassi, di non votarsi tra di loro. Io gli ho detto che le altre coppie volevano mettersi d’accordo e votarlo. Lui l’ha raccontato, è bastato questo a mettermi contro tutti.