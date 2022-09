Nel giorno in cui si torna a parlare nuovamente della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, a causa della decisione della conduttrice di denunciare l’amico del suo ex, quest’ultimo festeggia il suo primo compleanno senza sua moglie. Oggi, infatti, Francesco Totti spegne le sue prime 46 candeline ed in occasione di un giorno così importante non potevano mancare i messaggi di auguri dei suoi figli.

Totti compie gli anni: le dediche pubbliche dei figli maggiori

Cristian e Chanel Totti, i due figli maggiori di Totti e Ilary, non potevano non fare gli auguri pubblici al padre attraverso le loro Instagram Stories. Anche per loro questo non sarà certamente un periodo semplice, ma Francesco ha sempre dimostrato di tenere particolarmente ai figli e lo stesso ha sempre ammesso di aver agito in un determinato modo pensando a loro e mettendoli sempre al primo posto.

Dopo i numerosi rumors sul conto dei genitori, Cristian e Chanel hanno comunque trovato il modo per far giungere al padre il loro affetto, a dimostrazione che nulla nel loro rapporto sarebbe cambiato malgrado la dolorosa separazione.

I due fratelli Totti hanno usato Instagram per fare pubblicamente gli auguri al padre. “Auguri vita, ti amo da morire”, ha scritto il primogenito. Chanel ha invece scritto: “Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”.

Gli auguri dei due figli, resi pubblicamente, acquistano in questa giornata un valore ancora maggiore poiché evidenziano come i rapporti con il padre non siano stati messi a repentaglio nonostante il delicato momento familiare che stanno vivendo. Neanche a dirlo, invece, da parte di Ilary non poteva che esserci assoluto silenzio, ‘spegnendo’ i social e non pubblicando nessuna Storia (al momento).