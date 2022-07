Alex Nuccetelli, di professione PR, continua a dire la sua in merito alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, suoi amici di vecchia data (Lui li ha fatto incontrare 20 anni fa). Raggiunto dal Corriere della Sera, svela la confidenza che gli avrebbe fatto l’ex capitano della Roma.

“Ilary? Le ho dato tutto”, Totti fa una confidenza al suo amico

“Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”, queste sarebbero state le parole pronunciata da Totti in merito alla sua ex moglie.

Ed intanto pare che Ilary Blasi, stanca del gossip sul suo conto, voglia sfogarsi in televisione raccontando la sua verità a Silvia Toffanin durante la nuova stagione di Verissimo in partenza a settembre.

Totti, dopo lo scoop di Chi Magazine, sarebbe furioso e anche lui potrebbe parlare proprio in queste ore: come andrà avanti questa dolorosa separazione?

Totti e Ilary a “cena” con Noemi Bocchi: Alex Nuccetelli interviene e lancia una frecciatina alla Blasi https://t.co/PR7R64CyZu#ilaryblasi #totti — BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 28, 2022