Cantanti Sanremo 2025, i 32 probabili Big in gara: l’annuncio di Carlo Conti con la lunga lista di nomi.

Dopo mesi di indiscrezioni e ipotesi, il momento tanto atteso è arrivato: domani, durante l’edizione del Tg1 delle 13:30, Carlo Conti annuncerà ufficialmente i nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo 2025. Il conduttore, che torna al timone della celebre kermesse, ha già rivelato che il numero dei partecipanti sarà “più di 24, ma certamente meno di 40”.

Cantanti Sanremo 2025, le previsioni di All Music Italia: ritorni e debutti

Nelle ultime ore, il portale musicale All Music Italia ha pubblicato la sua previsione definitiva, basata su indiscrezioni raccolte da giornalisti, critici ed esperti del settore. Tra i nomi ipotizzati, spiccano alcuni ritorni illustri e interessanti debutti:

Ritorni attesi : Fedez , già protagonista nel 2021. Diodato , vincitore nel 2020 con Fai rumore. Francesco Gabbani , trionfatore nel 2017 con Occidentali’s Karma. Francesca Michielin , che potrebbe tornare dopo la sua partecipazione nel 2016. Marcella Bella , che riporterebbe un tocco di storia alla manifestazione.

: Possibili debutti : Tiziano Ferro , il cui ingresso a Sanremo come concorrente sarebbe un evento storico. Emis Killa , che porterebbe una ventata di rap. Tony Effe , rappresentante della scena trap.

:

Il caso Al Bano: presente o escluso?

Curiosamente, nella previsione di All Music Italia non figura Al Bano Carrisi, nonostante il suo nome sia stato dato per certo da altre testate. Se confermata, l’assenza del celebre artista pugliese potrebbe sorprendere molti, vista la sua lunga e consolidata storia con il Festival.

La lista dei 32 Big probabili

Achille Lauro Amara Blanco Bresh Brunori Sas Clara Coma_Cose Diodato Elettra Lamborghini Elodie Emis Killa Enrico Nigiotti Fedez Francesca Michelin Francesco Gabbani Gabry Ponte feat. Il Pagante Gaia Trama Irene Grandi Marcella Bella Massimo Ranieri Michele Bravi Mida Olly Rkomi Rose Villain Sarah Serena Brancale Tananai Tiziano Ferro & Madame Tony Effe Virginio

Achille Lauro, Brunori Sas, Coma_Cose, Francesca Michielin e Tiziano Ferro e Madame? Ditemi che non sto sognando, vi prego!