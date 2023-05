Tormentoni estate 2023, Marco Mengoni e Elodie con “Pazza musica”

Tormentoni estate 2023: Da oggi, venerdì 26 maggio, Marco Mengoni e Elodie ci regalano “Pazza musica”, ecco la vera hit della bella stagione in arrivo.

Dopo l’Eurovision 2023, il cantante di Due vite è tornato con “Pazza musica”: questo è il titolo del featuring con Elodie contenuto nel nuovo album uscito oggi “Materia (Prima), ultimo della trilogia di dischi multiplatino.

Pazza Musica, scritta da Paolo Antonacci (figlio di Biagio), Davide Petrella, Davide Simonetta e Zef e prodotta da E.D.D. Simonetta e Zef, è fuori dalla mezzanotte di venerdì 26 maggio (contemporaneamente al nuovo album) per Epic Records Italy di Sony Music.

Ecco il testo, il video ufficiale e il significato della canzone

Giuro che oggi me ne sto per i fatti miei

Dudo, chissà cosa cerco dentro un display

E non mi va di pensare, forse è l’effetto della TV

La notte sembra il mattino, ma che cretino, non bevo più

Come cerco l’autotune mi rimani in testa e non mi passa più

Però si vede il mare, non siamo così male

Corriamo forte sopra le paure e il panico

Per mandare tutto al Diavolo

Senza nessun perché

Ma ti ricordi

Che ci siamo chiusi fuori di casa

Che ci siamo fatti terra bruciata

Stupide canzoni in mezzo alla strada

Che poi ti ricordi quando ti senti da solo

Ti ricordi quando non c’era nessuno

Solo una

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Mamma mi diceva: “Non ti fare male

Esci solo con i criminali

All’inizio sono tutti bravi

Alla fine da dimenticare”

“Sei l’unica”, non ci casco più

Voglio una pazza musica, poi sex blues

E non mi va di pensare, forse è l’effetto che mi va su

La notte sei clandestino, il giorno è un casino, non le faccio più

Quelle cose che vuoi tu

Ma che mal di testa, Madonna oh Gesù

Però si vede il mare, non siamo così male

Corriamo forte sopra le paure e il panico

Per mandare tutto al Diavolo

Senza nessun perché

Ma ti ricordi

Che ci siamo chiusi fuori di casa

Che ci siamo fatti terra bruciata

Stupide canzoni in mezzo alla strada

Che poi ti ricordi quando ti senti da solo

Ti ricordi quando non c’era nessuno

Solo una

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica