Tormentoni estate 2023: le belle giornate sono ufficialmente iniziate per merito delle nuove canzoni che ci accompagneranno per tutta questa bollente stagione in arrivo. Ecco la lista delle hit più interessanti che stanno per uscire a cominciare da “Disco Paradise”, il nuovo singolo di Fedez con Annalisa e gli Articolo 31.

Tormentoni estate 2023, arriva Fedez con Annalisa e gli Articolo 31

Fedez inaugura una nuova era musicale in casa Warner Music con il singolo estivo “DISCO PARADISE” che vede la partecipazione di Annalisa, fresca delle hit in “Mon Amour” e “Bellissima” in cima a tutte le classifiche e gli iconici (e amici) Articolo 31.

Il pezzo si apre con lo stile inconfondibile di Fedez e l’arrivo di Annalisa nel ritornello non lascia scampo: al secondo ascolto la saprai a memoria. Il contributo artistico degli Articolo 31 con il loro sound conferiscono rotondità alla traccia che spazia da sonorità hip-hop old school al miglior pop radiofonico.

Il brano consolida il sodalizio artistico di Fedez con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena italiana e collaboratori anche di Annalisa.

Fedez vuole divertirsi ed è chiarissimo da “DISCO PARADISE” e lo sarà ancora di più il 27 giugno sul palco di LOVE MI, il concerto gratuito voluto dall’artista, in Piazza del Duomo a Milano che torna per la sua seconda edizione.

Duetti estivi: le canzoni più attese

Tra gli altri duetti più attesi dell’estate 2023 aspettiamo: Marco Mengoni con Elodie, Marracash e Tananai, Paola & Chiara con i Boomdabash, Rovazzi con Orietta Berti, Lazza e Blanco e Shade insieme a Federica Carta.

Nel frattempo, ecco tutte le canzoni dell’estate 2023 già uscite ad oggi, la lista ufficiale:

Paola e Chiara – Mare Caos Matteo Romano e Luigi Strangis – Tulipani blu Zef e Marz con Elisa e La Rappresentante di Lista – Tilt Coma_Cose – Agosto morsica The Kolors – Italodisco Arisa – Non vado via Aaron – Visione led Achille Lauro feat. Rose Villain – Fragole Angelina Mango – Ci pensiamo domani Biagio Antonacci – Tridimensionale feat. Benny Benassi Lorenzo Fragola e Mameli – Happy Mr. Rain feat. Sangiovanni – La fine del mondo Sethu – Mare di lacrime Wax – Anni 70 Pinguini Tattici Nucleari – Rubami la notte Gazzelle – Flavio Rosa Chemical – Bellu Guaglione Dargen D’Amico – Pelle d’oca Ariete – Un’altra ora Tommy Dali feat. NDG – Miss