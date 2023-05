Tormentoni estate 2023: le belle giornate sono ufficialmente iniziate per merito delle nuove canzoni che ci accompagneranno per tutta questa bollente stagione in arrivo. Le danze le hanno aperte Elodie e Marco Mengoni che stanno preparando un duetto estivo, come anticipato da Davide Maggio.

Tormentoni estate 2022, tutte le canzoni pronte a diventare delle hit

Spazio per un altro duetto, quello formato da Marracash e Tananai. Tra le altre novità, Fedez per il tormentone estate 2023 ha deciso di affidarsi ad Annalisa e gli Articolo 31.

Tra le novità ufficiali della stagione, il 12 maggio esce “La fine del mondo”, il duetto di Mr. Rain con Sangiovanni.

Tra le novità attese per l’estate 2023, come anticipa Davide Maggio, ci sarà anche Fabio Rovazzi in duetto con Orietta Berti.

Oggi, venerdì 5 maggio è uscito il nuovo singolo di Paola e Chiara dal titolo “Mare Caos” che anticipa l’uscita di “Per sempre” il nuovo album in uscita il prossimo 12 maggio.

Oggi esce pure “Tulipani blu”, la nuova canzone di Matteo Romano con Luigi Strangis.

Oggi, venerdì 5 maggio esce anche “Tilt”, canzone di Zef e Marz con Elisa e La Rappresentante di Lista.

Fuori anche “Italodisco”, il nuovo pezzo dei The Kolors.

Spazio pure per “Agosto morsica”, la nuova hit dei Coma_Cose.

Segnaliamo anche Arisa con “Non vado via”.

Hit estate: la lista ufficiale di tutte le nuove uscite

Ricapitolando, ecco tutte le canzoni dell’estate 2023 destinate a diventare dei veri tormentoni, la lista ufficiale:

Paola e Chiara – “Mare Caos” Matteo Romano e Luigi Strangis – “Tulipani blu” Zef e Marz con Elisa e La Rappresentante di Lista – “Tilt” Coma_Cose – “Agosto morsica” The Kolors – “Italodisco” Arisa – “Non vado via”