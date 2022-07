Tormentoni estate 2022: dagli ex del GF Vip all’ex dama di Uomini e Donne

E’ estate ed è anche tempo di tormentoni musicali. Nella lunga, infinita lista dei tormentoni dell’estate 2022 si vanno ad affiancare non solo nomi della musica nazionale e non, pronti a farci divertire nelle caldi notti vacanziere, ma anche volti televisivi più o meno noti. E non mancano delle vere e proprie chicche provenienti dal mondo di Uomini e Donne e del GF Vip.

Tormentoni estate 2022: ecco i nomi che non ti aspetti

A fare una interessante rassegna dei tormentoni dell’estate 2022 ci ha pensato Francesca D’Angelo per Libero Quotidiano, che tra le novità delle canzoni estive cita “Pezzi”, il singolo di esordio di una ex dama di Uomini e Donne, Maria Tona.

Conosciuta tra i personaggi del trono over del dating show di Maria De Filippi, la Tona, mamma e nonna, si è cimentata in una vera e propria ode alla chirurgia estetica, con tanto di video ad hoc in cui appaiono anche i figli.

Ma tra coloro che la giornalista di Libero definisce “cantanti non richiesti”, spuntano anche i nomi di Valeria Marini e Giacomo Urtis, showgirl la prima, chirurgo dei vip il secondo, ed entrambi ex volti del GF Vip.

Dopo il tormentone di due anni fa, “Boom”, la stellare Marini ci riprova coinvolgendo Shainy El Brillante e sfornando “Baci stellari”. Scrive la D’Angelo:

L’aspetto più incredibile (anzi, no: uno dei tanti aspetti più incredibili della questione) è che qualcuno ha pensato che fosse necessaria una conferenza stampa per annunciare al mondo il nuovo pezzo della frizzante showgirl. Certo, c’era tutta la faccenda che parte del ricavato sarebbe andata in beneficenza alla Onlus “La Compagnia degli Amici di Gesù Giuseppe e Maria”, ma fa comunque impressione vedere la Marini discettare di Baci stellari in Senato, nella sala Caduti di Nassirya – Palazzo Madama.

A chiudere la lista dei tormentoni dell’estate 2022 inaspettati c’è infine Giacomo Urtis con il suo “Mami Linda”.