Per la terza volta si torna a parlare della presenza di topi nella Casa del Grande Fratello Vip. Se, però, le volte precedenti era stato il frutto dei racconti dei Vipponi, questa volta il piccolo roditore è stato immortalato dalle telecamere del reality, in giardino, alle spalle di Gianmaria Antinolfi.

Nelle ultime settimane oltre i concorrenti del GF Vip hanno spesso parlato della presenza di un topo nella spiatissima e affollatissima Casa di Cinecittà e nelle passate ore si è palesato nuovamente. L’ultimo a parlarne era stato Gianmaria Antinolfi che parlando con alcuni suoi inquilini aveva detto:

Tu non sai cosa è successo a me! Io stavo entrando in confessionale, apro la porta…sai ci stanno le piramidi? Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso. Io sono saltato indietro e lui ha iniziato a scappare, poi è uscito fuori…