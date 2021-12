Topo in Confessionale al GF Vip, Gianmaria: “Mi è saltato addosso!”, il racconto – VIDEO

A distanza di due mesi dall’ultimo avvistamento, pare che un altro sgradito ospite abbia avuto accesso nella Casa del GF Vip. A parlare di un presunto topo nel Confessionale del reality, è stato Gianmaria Antinolfi, che ha raccontato un curioso aneddoto ai suoi inquilini.

Topo nella Casa del GF Vip: il racconto di Gianmaria

Come documentato in un video che sta circolando in queste ore su Instagram, Gianmaria sarebbe stato letteralmente attaccato da un topo uscito dal Confessionale del GF Vip.

A svelarlo è stato lo stesso imprenditore durante una conversazione con Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Davide Silvestri:

E’ successo a me! Vado in confessionale, apro la porta. Sai dove stanno le piramidi della porta? Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso! Sono andato indietro e ha iniziato a scappare, poi è uscito fuori…

Sconvolto Urtis, che ha reagito con incredulità al racconto quasi divertito di Gianmaria prima che la regia censurasse tutto.