La reazione spiazzante di Tony alla nuova relazione di Jenny

Tony Renda rompe il silenzio dopo le parole dell’ex Jenny Guardiano sulla nuova relazione

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Jenny Guardiano a Fanpage.it, in cui ha raccontato di aver ritrovato l’amore e ha lanciato qualche frecciatina al suo ex Tony Renda, è arrivata puntuale la risposta dell’ex volto di Temptation Island. Le sue parole, inaspettatamente pacate e mature, hanno colpito il web.

Le parole di Jenny sul nuovo amore e frecciatine a Tony Renda

Archiviata la lunga storia con Tony Renda – conosciuta al pubblico proprio grazie alla loro partecipazione a Temptation Island – Jenny Guardiano ha svelato di aver iniziato una nuova relazione con Giovanni Tarantino, imprenditore lontano dai riflettori. Parlando del nuovo compagno, Jenny non ha nascosto la sua felicità e si è lasciata andare a un confronto diretto con il passato.

“Nella vecchia relazione non ho mai ricevuto neanche un fiore colto da un campo o un regalo in sette anni”, ha raccontato, sottolineando quanto oggi si senta apprezzata, amata e al centro dell’attenzione del suo attuale partner, che ha descritto come “un ragazzo d’altri tempi”.

La reazione di Tony Renda: parole inaspettate che spiazzano

Di fronte alle dichiarazioni dell’ex, Tony Renda ha deciso di dire la sua, affidandosi alle sue Instagram stories. Tuttavia, invece di alimentare le polemiche, ha preferito adottare un tono pacifico e colmo di affetto, sorprendendo molti fan.

“Ti auguro davvero ogni felicità con il tuo nuovo compagno. Sei stata una persona speciale per me, e lo sarai sempre in un angolo del mio cuore. Vedere che hai trovato qualcuno con cui condividere la tua vita mi riempie di serenità. Se un giorno deciderete di sposarvi, e se vi farà piacere, sarò felice di esserci, con il cuore colmo di amore per voi e senza alcun risentimento”, ha scritto l’ex concorrente del reality.

E ha poi aggiunto un altro pensiero sincero, lasciando emergere tutta la sua maturità emotiva: “Ti meriti il meglio, una vita piena di sorrisi, amore vero e pace. E anche se le nostre strade si sono divise, una parte di me sarà sempre felice nel saperti felice. Alzerò i Tony anche per voi”.

Un messaggio che ha colpito molti utenti online, sia per il tono disteso che per la sincerità trasmessa, dimostrando che – almeno da parte di Tony – non c’è spazio per rancori, ma solo per auguri sinceri.