“Mi ha tirato tre pugni”, Tony Effe contro un paparazzo per la figlia

Tony Effe, lite furiosa con un paparazzo

Momenti di tensione per Tony Effe, che sarebbe stato coinvolto in una lite con un paparazzo a Milano. L’episodio sarebbe avvenuto mentre il trapper era a cena fuori con la compagna Giulia De Lellis e la loro bambina, Priscilla, nata da pochi mesi.

Secondo quanto ricostruito, la discussione sarebbe degenerata dopo che il fotografo avrebbe scattato alcune immagini all’esterno del locale. Tony Effe avrebbe reagito perché temeva che nelle foto potesse essere visibile il volto della figlia appena nata.

L’episodio risale a domenica scorsa. Come riportato da MilanoToday, le forze dell’ordine sono intervenute all’esterno di un ristorante situato in viale Elvezia, dopo una segnalazione per una lite tra il cantante e un fotografo. Le versioni fornite ai poliziotti dai due protagonisti risultano però differenti.

Stando a una prima ricostruzione, Tony Effe si trovava seduto al tavolo con Giulia De Lellis e la piccola Priscilla quando il paparazzo avrebbe iniziato a scattare delle fotografie. L’artista sarebbe intervenuto immediatamente, preoccupato che nelle immagini potesse comparire la neonata, dando così origine al confronto.

Il fotografo ha raccontato agli agenti che il trapper avrebbe reagito in modo aggressivo, nonostante gli fosse stato spiegato che la bambina non era visibile negli scatti. Secondo la sua versione, Tony Effe lo avrebbe colpito con tre pugni. Una dinamica che il cantante ha però smentito.

Al momento nessuno dei due ha presentato denuncia. Tuttavia, come riferito da Repubblica, il fotografo si sarebbe recato in ospedale per accertamenti. Sul posto sarebbe arrivata anche un’ambulanza e l’uomo sarebbe stato visitato al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dal quale sarebbe stato dimesso con una prognosi di quattro giorni.