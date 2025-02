“Per me Sanremo è finito!”, Tony Effe infuriato dopo l’esibizione: ecco il motivo – VIDEO

Qualcosa non è andato come previsto per Tony Effe durante il Festival di Sanremo 2025.

Per la sua prima esibizione al Festival di Sanremo 2025, Tony Effe aveva deciso di presentarsi con un look inedito: tatuaggi coperti dal fondotinta e un elegante abito bianco, una scelta che ha subito ricordato quella di Sangiovanni in un’edizione precedente. Tuttavia, nella serata successiva, il rapper ha deciso di tornare alle origini, mostrando nuovamente i suoi tatuaggi e gli addominali scolpiti. Un dettaglio, però, ha attirato l’attenzione del pubblico: la totale assenza dei suoi iconici gioielli, da lui indossati in ogni esibizione o apparizione pubblica.

Tony Effe infuriato dopo l’esibizione a Sanremo 2025

Dopo l’esibizione, Tony Effe è stato ospite ai microfoni di Rai Radio 2, dove lo attendevano Ema Stokholma e Gino Castaldo. Ed è proprio in questo contesto che l’artista ha perso le staffe. Il motivo? Gli sarebbe stato imposto di togliere la collana prima di salire sul palco:

Sono arrabbiato adesso. Perché? Mi hanno tolto la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono incazzato nero. Mo adesso so cazz*. Sono arrabbiatissimo, sono tanto arrabbiato. Guardate quanto è bella la mia collana, guardatela. Però non scherzo, sono arrabbiato davvero.

Un duro sfogo che ha lasciato sorpresi i conduttori della trasmissione, ma che non si è concluso lì.

Tony Effe arrabbiato perché non ha potuto portare la sua collana sul palco. #Sanremo2025 pic.twitter.com/gklpyUqY7Q — Trash Italiano (@trash_italiano) February 14, 2025

La rabbia di Tony Effe anche al Dopo Festival

Dopo l’intervista a Rai Radio 2, Tony Effe è stato ospite del Dopo Festival, condotto da Alessandro Cattelan. Anche in questa occasione, il rapper non ha nascosto il suo malumore, dichiarando senza mezzi termini:

Come sto? Finito, per me Sanremo è finito oggi, fine.

Alessandro Cattelan ha cercato di stemperare la tensione, ma il rapper ha continuato il suo sfogo, spiegando il motivo del cambio di look nella prima serata:

Ora sto un po’ meglio, ma tra poco devo andare. Come mai ho coperto i tatuaggi la prima serata? Per essere più angelico, tipo prima comunione. Ma poi l’ho fatto anche per rispetto a Sanremo, giusto per una sera.

Infine, ha parlato anche del duetto con Noemi, previsto nei prossimi giorni:

Come mai duetterò con Noemi? Perché ho saputo che anche lei voleva fare un omaggio a Califano.

Cosa accadrà nella prossima serata?

Resta ora da vedere se nella prossima esibizione Tony Effe riuscirà a ottenere l’autorizzazione per indossare i suoi amati gioielli o se dovrà accettare nuovamente le rigide regole di Sanremo 2025. Il pubblico attende con curiosità il prosieguo della sua avventura sul palco dell’Ariston.